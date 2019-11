Il Napoli ha presentato un ricorso d'urgenza contro la squalifica comminata ieri dal Giudice sportivo a Carlo Ancelotti. L'allenatore dei partenopei è stato squalificato per una giornata in seguito al cartellino rosso estratto da Giacomelli nel corso di Napoli-Atalanta "per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a giuoco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale".





IN PANCHINA CONTRO LA ROMA? - Ancelotti aveva duramente contestato, di concerto con i suoi calciatori, la decisione dell'arbitro Piero Giacomelli di non fischiare rigore sul contrasto nell'area atalantina tra Kjaer e Llorente. Ora Napoli e De Laurentiis sperano di avere il tecnico regolarmente alla guida dei partenopei nella partita di cartello all'Olimpico contro la Roma.