Per necessità più che per convinzione, ma Faouzi Ghoulam potrebbe presto tornare ad essere una risorsa per il Napoli e per Carlo Ancelotti. L'esterno algerino, frenato dai problemi di natura fisica che hanno pesantemente condizionato le sue ultime stagioni, non si vede sul campo di gioco dallo scorso 6 ottobre, quando subentrò durante la partita col Torino. Poi la scomparsa dai radar, complice un rapporto con l'allenatore che non è mai stato idilliaco e che ha aperto la strada a Luperto e al recuperato Hysaj al posto dell'altalenante Mario Rui.



IL RITORNO - Ma in vista della delicata sfida di sabato col Milan, l'ex giocatore del Saint-Etienne può tornare nella lista dei convocati e lanciare la propria candidatura in vista della sequenza di impegni che attende la squadra da qui alla sosta natalizia. Il miglior Ghoulam è rimasto ormai a due stagioni fa quando, in occasione del match di Champions League contro il Manchester City, quello che all'epoca era uno dei terzini sinistri più apprezzati in Europa si infortunò gravemente al ginocchio, entrando in un calvario dal quale non si è mai pienamente ripreso. Un incidente che ha cambiato in maniera drastica anche le prospettive di mercato di un calciatore che, con la regia di un agente del calibro di Jorge Mendes, aveva iniziato a stuzzicare gli appetiti delle principali squadre del Vecchio Continente, mentre oggi vive a Napoli nella più classica terra di mezzo.



FUTURO A GIUGNO - Sotto contratto fino a giugno 2022, l'algerino spera di ritrovare continuità e piena efficienza fisica per tornare ad essere protagonista con la maglia del Napoli e per guardare al futuro in maniera differente. Complice il grave infortunio occorso a Malcuit, il ds Cristiano Giuntoli sta monitorando il mercato degli esterni con particolare attenzione in vista della prossima stagione. Un motivo in più per ritenere che anche la situazione di Ghoulam sarà aggiornata a maggio, quando l'annata si sarà conclusa e un bilancio dovrà essere fatto, per lui come per qualsiasi altro componente della rosa. Per l'immediato, diventa necessario ricreare le condizioni più favorevoli per essere per Ancelotti un'alternativa in più in un ruolo che negli ultimi mesi è diventato un problema e che non solo il mercato potrà risolvere.