Doveva essere il colpo dell'estate, quel giocatore che infiammava il San Paolo con le sue accelerazioni. Invece la stagione diè stata proprio di riflesso a quella delfino al termine del 2019.ha fortemente voluto il messicano, senza ottenere i risultati sperati.ha avuto un impatto incredibile con il Napoli. L'esordio all'Allianz Stadium, effettuando l'ingresso al posto di Insigne contro la. Buoni spunti e soprattutto il gol che ha riportato in vita il Napoli. Sembrava essere l'inizio di un nuovo ciclo, conal centro del progetto azzurro.- Ma si è trattato di un attimo, perché l'involuzione è stata palese. Prestazioni sempre più sottotono, tantissimi errori tecnici, poco carattere in campo e il dubbio sempre più grande che il giocatore più pagato dell'Eranon valesse tutti quei soldi. Dopo quel gol allane sono arrivati solo altri due, contro ilin piena crisi a San Siro e contro ilin trasferta.- L'arrivo dilo ha fatto scivolare in fondo alle gerarchie. L'attuale allenatore azzurro è stato chiaro fin da subito:Questo passo in avanti non c'è mai stato, tanto che in dodici partite (tra campionato e Champions),gli ha concesso in totaleÈ scoppiata poi anche la "lite" tra i due, con il tecnico calabrese che prima della finale di Coppa Italia ha cacciato il messicano dall'allenamento per mancanza di concentrazione.- Gattuso però si è dimostrato ancora una volta un uomo di parola, capace di voltare pagina, proprio come dichiarato da lui stesso. Così ecco una nuova occasione per: all'84' ha fatto il suo ingresso in campo contro ilsubentrando a Politano. La primissima occasione l'ha sfruttata, ha finalmente ritrovato il gol liberando tutta la suaI gol potevano essere tranquillamente due, grazie alla magia di Insigne, ma a tu per tu congli è mancata la freddezza necessaria.La valutazione non cambia né dal punto di vista economico né per le gerarchie di Gattuso. Potrebbe vedersi un nuovo spirito, un nuovo carattere di un calciatore che per essere stato pagato quasi 50 milioni un motivo ci sarà. Nel frattempo il Corriere del Mezzogiorno rivela cheNon è mai scattata la scintilla tra lui e il Napoli, tra lui e i napoletani.Non sarà affatto semplice, perché la valutazione del giocatore inevitabilmente è calata.rischia già di perderci cone non incasserebbe questa doppia "sconfitta". Così nasce l'ipotesi, a meno che non arrivi l'offerta giusta conche darebbe la sua benedizione per la cessione.