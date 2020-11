, valida per la quarta giornata del girone F dia poche di distanza dalla scomparsa di un giocatore simbolo per la formazione partenopea. Una sfida che si inserisce in un momento delicato per gli uomini, reduci dalla brutta sconfitta contro il Milan in campionato e desiderosi di trovare immediato riscatto. Contro un avversario decimato tra l'altro dall'emergenza Covid e reduce da tre ko in altrettante partite nel girone.