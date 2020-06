In casa Napoli tiene banco il futuro di Koulibaly. Questa potrebbe essere l'ultima sua stagione con la maglia azzurra, ma è ancora tutto da decidere. Nel frattempo arrivano importanti novità per quanto riguarda i movimenti del suo agente, Fali Ramadani.



Lo scorso giovedì Ramadani è stato a Napoli per salutare Koulibaly. Ha comunicato al suo assistito che ci sono diversi club interessati. PSG, Liverpool e Manchester United lo seguono da tempo, poi c'è il Manchester City che deve ancora conoscere il suo destino riguardo il fair play finanziario e infine il Newcastle. Ramadani ha quindi rinviato l'appuntamento con De Laurentiis: i due si rivedranno tra un paio di settimane, quando la posizione dei club interessati sarà più chiara. L'obiettivo a quanto pare è quello di spingere per la cessione, chiedendo di abbassare i 90 milioni richiesti dal presidente del Napoli. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.