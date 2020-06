Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo rinnovano il proprio contratto con il Napoli. Lo dice Mario Giuffredi, agente dei due terzini dei partenopei, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Incontro per il rinnovo? In realtà c'è stato giovedì scorso, sia per lui che per Di Lorenzo. Mancano dei dettagli ma in linea di massima abbiamo trovato l'accordo per prolungare i contratti dei due calciatori. Si tratta di limare i dettagli e procedere. De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscere quello che i giocatori fanno in campo".