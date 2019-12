In casa Napoli si lavora ai rinnovi di alcuni dei giocatori più importanti. Tra questi c'è sicuramente Allan. Il brasiliano ha avuto un calo dallo scorso gennaio, ma nell'ultimo mese - nonostante il periodo no del Napoli - ha mostrato nuovamente un'intensità diversa.



Allan ha chiesto da tempo alla società un ritocco sul suo contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Calcionapoli24, la società sarebbe pronta per accontentarlo. Dai 2,5 milioni annuali percepiti si passerebbe a 4 milioni di euro a stagione con inserimento di bonus.