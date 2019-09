Il Napoli e Dries Mertens ancora a lungo insieme? Al momento no, perchè la trattativa per il rinnovo di contratto della punta belga e che è in scadenza a fine anno, è al momento fermo. Secondo Il Mattino la motivazione è legata alla distanza principalmente economica fra le parti. Il club di Aurelio De Laurentiis non vuole offrire un ingaggio da top player per un giocatore ultra trentenne, mentre Mertens è consapevole che, liberandosi a fine anno a parametro zero, potrà strappare cifre ben più alte di quelle in ballo col Napoli.