Elseid Hysaj vicino al rinnovo. Il terzino del Napoli sta parlando con la società per prolungare l’accordo in scadenza nel 2021. Clima disteso tra le parti, come riporta Rai Sport: la richiesta dell’albanese è di 3 milioni di euro fino al 2023. Accordo vicini, con l’agente del calciatore atteso a Roma per limare i dettagli.