La vera forza del Napoli in questa sessione di mercato sta nel trattenere i calciatori più importanti, andandogli anche a ritoccare contratto e ingaggio. È il caso anche di Kvaratskhelia, che guadagna poco meno di 1 milione e mezzo. Una risorsa del genere, l'MVP della scorsa stagione è da premiare. Ed è tempo di rinnovo, come racconta oggi Il Mattino. De Laurentiis ha chiesto agli agenti di attendere la fine del mercato. Perché non c'è fretta, ancora 4 anni legano il georgiano al Napoli. Ma è una questione da affrontare: dopo l'incontro a Dimaro prossimamente ce ne sarà un altro per far felice Kvaratskhelia e si parla di 3,5 milioni a stagione, bonus esclusi. La clausola? De Laurentiis non sembra avere intenzione di inserirla.