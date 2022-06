Il futuro di Dries Mertens è diventato un vero e proprio mistero. La richiesta del calciatore non convince affatto il Napoli, i 4 milioni complessivi (tra parte fissa, bonus e commissioni) sono stati rifiutati dalla società, però lo stesso Mertens ha detto di sperare in una permanenza in azzurro.



Tra undici giorni scadrà il contratto, quindi manca veramente poco ad una decisione finale. Mertens aspetta un'offerta da parte del Napoli. L'idea di De Laurentiis è offrirgli un contratto di un anno da 1,5 milioni di euro, magari con qualche bonus. Senza commissioni e premi alla firma. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.