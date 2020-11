Arkadiusz Milik è fuori dai piani del Napoli dopo il no al rinnovo. Come svela Il Mattino, Gennaro Gattuso aveva vestito i panni del mediatore, come successo per Mertens, tra il polacco e Aurelio De Laurentiis, ma non c'è stato niente da fare, visto che nell'ex Ajax ha trovato un muro.