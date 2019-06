Secondo il Corriere dello Sport, continua la trattativa tra il Napoli ed il Real Madrid per James Rodriguez: "Ai fianchi di Florentino Perez sta lavorando Jorge Mendes: i quarantadue milioni di euro richiesti dal Real Madrid - la cifra che il Bayern Monaco ha inteso evitare di versare per riscattare il fantasista - non è in linea con il mercato, dunque va ridimensionata. Il Napoli vuole scendere sotto ai quaranta. Si può fare con un prestito oneroso - una decina di milioni - e il riscatto obbligatorio (tra un anno o meglio ancora tra due, per De Laurentiis) per una somma che possa oscillare intorno ai ventisette milioni. James ha detto sì al Napoli e il Real ne è consapevole"