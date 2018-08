La redazione di RaiSport, ha aggiornato sulla situazione mercato in casa Napoli: "Si continua a seguire anche Meunier e lo stesso Lainer, che al di là delle smentite di De Laurentiis resta sempre nei radar. Per quanto riguarda i portieri, ci sono altre due new entry. Il Napoli vorrebbe prendere un portiere esperto in prestito, poi si valutano le alternative. L'intermediario porta avanti la trattativa per Ochoa al Napoli. Non si trova la quadra con lo Standard Liegi e per questo si valutano due alternative, che interessano solo in prestito: David Ospina dell'Arsenal e Mignolet del Liverpool. Se nessuno dei tre venisse ceduto in prestito, le alternative sono Bardi e Gabriel".