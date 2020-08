Dopo oltre dodici mesi è terminata per il Napoli la stagione calcistica 2019/20. Ma già tra meno di due settimane si tornerà sul campo d'allenamento per preparare quella 2020/21.



LE DATE - Sarà Castel di Sangro la sede del ritiro estivo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli l'inizio è fissato per il 24 agosto mentre l'ultimo giorno sarà il 4 settembre, con il 5 che la squadra farà ritorno a Napoli.



LE AMICHEVOLI - Ecco emergere anche le tre amichevoli che il Napoli andrà ad affrontare. Gli uomini di Gattuso affronteranno Castel di Sangro (Eccellenza), L'Aquila (Eccellenza) e Teramo (Serie C). Inoltre potrebbe essere inserita una quarta amichevole, contro il Pescara. In questo caso il ritiro sarà prolungato fino al 4 settembre.