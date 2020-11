Domani alle 20:45 scenderanno in campoallo stadio San Paolo per l'ottava giornata diLe due squadre si giocheranno il primo posto momentaneo (Sassuolo permettendo).Il Milan arriverà domani in città, mentre gli azzurri nel pomeriggio si sono allenati allo Stadio San Paolo. Successivamente ritiro nel cuore della città, presso. La squadra è arrivata verso le 19:30 accolta da una ventina di tifosi pronti ad incitare Gattuso e i suoi ragazzi.che non ha ancora smaltito il problema alla spalla e non potrà neanche accomodarsi in panchina domani sera contro ilIL VIDEO DELL'ARRIVO: