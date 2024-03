Napoli, rivoluzione estiva: ecco il sostituto di Zielinski

Il Napoli, posta la questione Victor Osimhen, in estate farà profonde riflessioni anche sul suo centrocampo. E secondo La Gazzetta dello Sport, a oggi sono soltanto due i giocatori del reparto certi della permanenza, ovvero Lobotka e Anguissa. Per il resto, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione.



In uscita come noto c'è Zielinski, promesso sposo dell'Inter, e l'idea del Napoli è quella di sostituirlo con Lewis Ferguson, uno dei tanti talenti che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna. Lo scozzese ha una valutazione alta, circa 25 milioni di euro, e per convincerlo ad accettare la maglia azzurra sarebbe necessaria la qualificazione alla prossima Champions League, vista anche la concorrenza da parte della Juventus e del Milan.