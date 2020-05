Il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione in attacco. Per quanto riguarda le partenze, non è da escludere che due fra Milik, Callejon e Mertens lascino gli azzurri, che si preparano a ringiovanire il reparto offensivo della squadra affidata a Rino Gattuso.



In aggiunta ad Andrea Petagna, che è già stato comprato dalla Spal a gennaio e che dal 2020-21 sarà al San Paolo, il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto suo possibili nuovo acquisti del club di Aurelio De Laurentiis. Le operazioni principali potrebbero riguardare Boga (Sassuolo), Azmoun (Zenit) ed Everton (Gremio), giocatori che il ds Cristiano Giuntoli segue da tempo. Fra gli altri obiettivi ci sono anche Jovic (Real Madrid), attualmente infortunato ma ancora in corsa, oltre a Rashica (Werder Brema) e, a sorpresa, a Orsolini, attaccante del Bologna in orbita Juve.