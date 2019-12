Sarà un mercato di gennaio pimpante per il Napoli. Non una rivoluzione, per quella si aspetterà giugno, ma di sicuro la rosa andrà rinforzata in ruoli attualmente scoperti. Tra questi non solo il regista, con Lobotka primo nome in lista. E’ in programma un rinnovamento anche per le fasce difensive.



CHI ARRIVA - Ricardo Rodriguez piace, e non da oggi, a Rino Gattuso. Come raccontato da calciomercato.com il ds Giuntoli ha già avuto un primo contatto con l’agente del terzino sinistro del Milan. Per lui pronto un prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Strada tracciata, facendo leva sul rapporto tra Gattuso e il laterale svizzero per vincere la concorrenza del Fenerbahce.



CHI VA VIA - Sulla sinistra Ghoulam fatica a tornare ai fasti di un tempo dopo i gravi infortuni subiti, ed è quindi restato ai margini con Ancelotti. Gattuso proverà a rilanciarlo, ma l’algerino ha richieste dalla Francia e non è da escludere una sua partenza a gennaio. Così come quella di Hysaj, già vicino alla cessione in estate. All’orizzonte per l’albanese, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe prospettarsi anche uno scambio con De Sciglio. Il classe ’95, in scadenza di contratto nel 2021, è da sempre un pupillo di Sarri, che potrebbe rilanciarlo dopo mesi di anonimato. De Sciglio non è considerato incedibile dalla Juve, seppur non in vendita, ma su di lui resta forte l’interesse anche del PSG.