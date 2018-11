Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che Carlo Ancelotti potrebbe mandare in campo contro il Chievo. In difesa maglia per Malcuit, per il resto dovrebbero esserci i titolari: Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A cent rocampo l'unico certo è Callejon. Per le altre tre maglie salgono le chance di Diawara, Rog e Fabian. In avanti dovrebbe essere confermata la coppia Insigne-Mertens, visto che Milik è il più affaticato dalla sosta.