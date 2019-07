Il Mattino lega i nomi di Rog ed Elmas in casa Napoli: "Le due operazioni sono vicinissime alla conclusione: una in entrata e l’altra in uscita. A Istanbul c’è un emissario di Giuntoli, il direttore sportivo azzurro che ieri ha assistito al doppio allenamento degli azzurri, per mettere a posto gli ultimi dettagli con club turco e con l’entourage del 19enne centrocampista. E nello stesso tempo di sta definendo il passaggio del mediano croato al club di Bundesliga: tra domani e mercoledì tutto dovrebbe essere messo a posto per la chiusura di tutte e due le trattative. Rog è ora un passo dall’Eintracht che ha scavalcato Genoa e Cagliari. Il club tedesco infatti è quello che si è avvicinato di più alla richiesta iniziale del club azzurro (20 milioni) e l’operazione si chiuderà più o meno alla stessa cifra del passaggio di Elmas al Napoli. Anche questo discorso è ormai avviatissimo e solo con gli ultimi dettagli da formalizzare".