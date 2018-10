Napoli-Roma 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 14' pt El Sharaawy, 45' st Mertens



Assist: 14' pt Under, 45' st Callejon



Napoli (4-4-2): Ospina, Hysaj (25' st Malcuit), Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejón, Allan, Hamsik (29' st Zielinski), Fabian, Insigne, Milik (10' st Mertens). All. Ancelotti



Roma (4-2-3-1): Olsen, Kolarov, Juan Jesus, Manolas (29' st Fazio), Santon, De Rossi (42' pt Cristante), Nzonzi, Under (19' st Florenzi), Lo. Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. All. Di Francesco



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 9' st Dzeko (R), 13' st Nzonzi (R), 23' st Manolas (R), 34' st Pellegrini Lo. (R), 34' st Olsen (R)