Questa sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Roma per la trentesima giornata di Serie A.



L'arbitro designato per la gara era Marco Di Bello. Ma da come si evince nel comunicato della SSC Napoli, lo stesso arbitro non potrà dirigere il match e sarà sostituito da Gianluca Rocchi di Firenze. Restano invariati i collaboratori:



Assistenti: Alassio-Tegoni.

Quarto uomo: Manganiello.

VAR: Mazzoleni-Longo.



Nei precedenti di Rocchi in Serie A con il Napoli, gli azzurri hanno vinto 14 volte, pareggiato 6 e perso 12. Rocchi è lo stesso arbitro della sfida d'andata proprio tra Roma e Napoli allo stadio Olimpico il 2 novembre 2019.