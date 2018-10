ma è sempre stata comunque viva tanto che la sfida tra giallorossi e partenopei è stata etichettata comeo anche «del Sole», e ha avutoquando oltre al blasone c’era spesso di mezzo anche il primato della classifica.Non è un caso che in quel decennio, arrivando a sfiorarne almeno un altro paio. Era quella, squadre che avevano una potenza di fuoco che(I telecronisti nei servizi andavano in automatico: «il popolo giallorosso/o partenopeo accorso numeroso al seguito della propria squadra»), a testimonianza cheIl gemellaggio ebbe fine ilRoma in vantaggio 1-0 con Pruzzo, doppia inferiorità numerica del Napoli (espulsi Careca e Renica), pareggio partenopeo con Francini, botte in campo, Bagni che fa il gesto dell’ombrello sotto la curva giallorossa (a niente servì scusarsi ripetute volte),. Itanto cheanche per le forze dell’ordine conMa erano quelli - e ci riferiamo agli anni 70 e 80 - tempi diversi, più sentimentali e ruspanti.lampi della memoria ci riportano a un gol di Pellegrini (Napoli-Roma 1-0 del 1978) quando in panchina - di legno e lamiera erano le panchine - potevano sedersi in tre compreso il portiere di riserva, a un 5-1 a favore della, era l’ottobre del 1983, si giocava con un pallone bianco e quella Roma -, se avete modo andate a ripescare i vecchi filmati.- che gioca a zona, tra i primi in Italia - dà una lezione di calcio alla Roma di Liedholm (schierata pure a zona con Santarini-Batistoni a presidiare il reparto), e avanti con(1980: i primi stranieri sono Krol col Napoli e Falcao con la Roma) e quelle due squadre arrivarono a lottare per lo scudetto fino alla fine (scudetto poi vinto dalla Juve del Trap, come da catalogo).Erano tempi in cui l’inviato Rai Giampiero Galeazzi - proprio in quel derby del Sud del 1987 - in agguato appena fuori dagli spogliatoi, poteva fermare tranquillamente l’arbitro Magni durante il riscaldamento pre-partita (e quello, in tuta e con un filo di sudore a scendergli sul collo, si fermava sorridente) e chiedergli:. Sigla, sipario, applausi.