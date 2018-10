Al San Paolo va in scena il derby del Sole. Napoli e Roma si affrontano nel match valido per la decima giornata della Serie A 2018/2019. L’arbitro scelto per la sfida in programma alle 20.30 è Massa. Costanzo e Peretti saranno i guardalinee, Giacomelli sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Bello assistito da Preti. Di seguito la MOVIOLA LIVE di calciomercato.com sugli episodi dubbi più dubbi:



53' GIALLO PER SIMULAZIONE A DZEKO - Palla in verticale per Dzeko, il bosniaco si lascia cadere senza entrare in contatto con Ospina. Giallo per simulazione.



73' GOL ANNULLATO A MERTENS - Gol annullato a Mertens: Fabian Ruiz mette dentro per Mertens che di prima la dà a Callejon: lo spagnolo è oltre la difesa giallorossa, restituisce la palla a Mertens che fa gol ma è tutto fermo.



82 SECONDO GOL ANNULLATO A MERTENS - Annullato altro gol a Mertens, ancora pescato in offside al centro dell'area. Kolarov lo mette in fuorigioco.