Gattuso sceglie Milik e non Mertens in attacco con Callejon e Insigne; in difesa nel Napoli torna Manolas al posto di Maksimovic. Rivoluzione in casa Roma: Fonseca sceglie il 3-4-2-1. C'è Ibanez in difesa, sulle fasce giocano Zappacosta e Spinazzola. Fuori Cristante a centrocampo, giocano Veretout e Pellegrini. Di seguito le formazioni ufficiali:



NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.​



ROMA - Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.