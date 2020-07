La sfida dei rimpianti, almeno per quanto riguarda la Serie A. Si può tranquillamente catalogare così il posticipo della 30esima giornata, il big match dell'Olimpico di Roma tra i giallorossi padroni di casa allenati dal criticato Paulo Fonseca e il Napoli di Rino Gattuso, in scena alle ore 21.45 e ultima partita del turno. I padroni di casa, partiti come rivali della Juve ma in crisi durante la prima parte di stagione, dopo aver totalizzato la bellezza di cinque vittorie di fila e aver portato a casa la Coppa Italia, si sono fermati sul più bello, perdendo a Bergamo contro l'Atalanta e salutando definitivamente la possibilità di accaparrarsi il quarto posto, ora distante 15 lunghezze e irraggiungibile: oggi però l'obiettivo sono i tre punti per agguantare la quinta posizione, distante tre punti e occupata proprio dalla Roma. Gli ospiti, da quando si è ripreso dopo il lockdown, hanno un ruolino catastrofico: una vittoria risicata con la Samp e le due sconfitte contro Milan e Udinese, che hanno messo sulla graticola l'allenatore portoghese e reso evidente il caos societario. L'Atalanta è ormai irraggiungibile a 12 punti, resta da difendere il piazzamento Europa League dagli assalti delle inseguitrici. Sfida nella sfida quella tra Edin Dzeko e Arek Milik, rispettivamente 14 e 10 reti finora, di cui si è parlato anche in ottica di un possibile scambio di mercato.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Sono 145 i precedenti tra Napoli e Roma in Serie A: per i partenopei 43 successi, 50 pareggi e 52 sconfitte. La Roma ha vinto l'ultimo confronto contro il Napoli in Serie A: i giallorossi non ottengono il successo sia all'andata che al ritorno di una singola stagione di Serie A contro il Napoli dal 1997/98, con Zdenek Zeman in panchina. Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma in Serie A dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina); da allora due pareggi e altrettante sconfitte.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.​



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.​



