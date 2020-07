La sfida tra Napoli e Roma ieri sera non si è disputata solo all'interno del terreno di gioco. A quanto pare ci sono stati dei problemi a bordo campo, con qualche scintilla tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma a margine della partita.



Secondo quanto riporta Repubblica la causa scatenante è la decisione della Roma di portare in panchina tutte le riserve convocate, violando a giudizio del Napoli le disposizioni previste per il distanziamento sociale. Dunque è nata la polemica, dato che Gattuso con sé aveva solo i collaboratori, mentre le riserve erano quasi tutte in tribuna per evitare assembramenti a bordo campo. Il Napoli ha richiesto così l'intervento di Rocchi e sarà da capire ciò che ha scritto il direttore di gara sul referto. De Laurentiis chiederà chiarezza a FIGC e LEGA, per lui non è finita qui.