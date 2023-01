La prima giornata di ritorno si apre subito con un big match trale due squadre più in forma della Serie A. La formazione diha chiuso l'andata con 12 punti di vantaggio sul secondo posto e cerca il bottino pieno contro Josè, reduce da 10 punti conquistati nelle quattro uscite del 2023. Per gli esperti avanti il nono successo interno dei partenopei a 1,72 contro il 4,80 colpo esterno giallorosso assente dal marzo 2018. Fissato a 3,70 il segno «X». Osimhen, a segno da tre turni consecutivi, cerca di allungare in vetta alla classifica dei bomber: offerto a 2,10 l'ennesimo timbro del nigeriano, mentre sale a 4,20 la prima gioia di Paulo Dybala al "Maradona".Dopo l'inaspettata sconfitta esterna contro l'Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi vuole ripartire contro una Cremonese rivitalizzata dalla cura Ballardini ma ancora a caccia del primo successo in Serie A. Quota da riscatto per i nerazzurri, favoriti a 1,50, sale a 4,33 il pareggio mentre si gioca a 6,50 il colpo grigiorosso. Occhio alla difesa dell'Inter, mai sicura finora in trasferta come testimoniano i 20 gol subiti in 9 match: in quota prevale l'Over 2.5 a 1,61 sull'Under 2.5 visto a 2,20. Vuole uscire dalla crisi anche il, senza successi dalla prima gara del 2023 che affronta unche ancora non ha vinto nell'anno nuovo. Avanti il successo rossonero a 1,47 contro il 6,50 del terzo successo consecutivo dei neroverdi a San Siro. Nel mezzo il pari fissato a 4,50. Pioli deve fare attenzione a Domenico Berardi, già autore di 10 gol in carriera contro il Milan: un altro centro del 10 di Dionisi è proposto a 4,20. La, senza vittorie da due gare, ospita ilbattuta dieci giorni prima in Coppa Italia. La replica bianconera vale 1,55 volte la posta mentre si gioca a 6 il bis dei brianzoli dopo il successo di misura dell'andata. Offerto invece a 4 il segno «X». Allegri spera nella piena ripresa di Federico Chiesa, in rete in coppa ma a digiuno in Serie A da oltre un anno: il ritorno al gol dell'azzurro è dato a 3,10. Non vuole fermarsi proprio ora che ha raggiunto la zona Champions la(2,05), favorita contro la(3,75) reduce da due sconfitte consecutive. Quote in discesa per l'Atalanta (1,32), che al Gewiss Stadium ospita una Sampdoria (9,50) alla disperata caccia di punti salvezza, mentre l'Empoli (3,20), in striscia aperta di risultati utili da 5 incontri, ospita il Torino (2,45) a caccia del bis esterno dopo il colpo di sabato sera contro la Fiorentina.