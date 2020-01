Dopo Demme e Lobotka, il Napoli piazza il terzo colpo di mercato. Un colpo in direzione estate: chiuso, infatti, l'accordo per Amir Rrahmani, difensore proveniente dal Verona che si aggregherà alla squadra a partire da luglio. De Laurentiis, però, ha intanto bruciato la concorrenza, e il kosovaro è arrivato a Roma. Poco dopo le 9, il centrale si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche.



I DETTAGLI - Rrahmani, che come detto resterà in Veneto fino alla fine della stagione, sbarca in Campania per 14 milioni di euro. Per il giocatore, invece, pronto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni più bonus (fino a 1,8) a stagione. Concorrenza dell'Inter battuta, il kosovaro è il nuovo rinforzo di Gattuso.