sta disputando una grandissima stagione nel reparto arretrato in coppia con Kim. Il difensore kosovaro ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di Champions del Napoli contro l'Eintracht Francoforte. Le sue dichiarazioni:- "Sono due giocatori fortissimi. Sono contento di aver avuto la possibilità di giocare prima con Koulibaly, ora con Kim. Quando una squadra va bene è molto più facile per noi, Kim ora ha più fortuna di Kalidou".- "Sono solo due partite, l'Eintracht non ha nulla da perdere e sarà una partita pericolosa. Dobbiamo chiudere i conti".- "Abbiamo visto le loro partite, hanno la mentalità giusta e ci credono fino alla fine. Anche lo scorso anno in Europa League hanno disputato una grande stagione. Sono molto forti".- "Quando inizi a vincere, partita dopo partita ti senti meglio. Acquisisci fiducia e a volte anche fortuna. Servono fiducia e fortuna, sono collegate tra loro".- "Dipende dalle partite, da come le prepariamo, anche in base ai punti deboli degli avversari. Facciamo ciò che chiede il mister, ci dà l'idea su come difendere e su come attaccare. Importanti anche i lanci su Osimhen".- "Ho fatto 7 gol finora, posso fare ancora di più. Lo scorso anno su schema preparato dal nostro staff, l'ultimo invece è più di qualità, più difficile da fare".- "Sentiamo la responsabilità tutto l'anno, abbiamo la possibilità di entrare nella storia del Napoli sia in campionato che in Champions. Speriamo di chiudere bene e passare il turno".