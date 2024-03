Napoli: Rrahmani miglior difensore del 2024,ecco perché

Al Napoli non è riuscita l'impresa di sconfiggere il Barcellona a domicilio: dopo l'1-1 dell'andata al Maradona infatti i partenopei hanno perso per 3-1. La rete per gli azzurri è stata segnata da Amir Rrahmani, difensore kosovaro classe 1994, ex Verona.



I DETTAGLI - Questa rete consente al trentenne di diventare il difensore di Serie A che ha segnato più gol nel 2024 prendendo in considerazione tutte le competizioni. Sono infatti tre le reti, più di quante ne aveva messe a segno in tutto il 2023,2(OptaPaolo). Dopo la stagione che lo ha consacrato con la vittoria dello scudetto aveva incontrato più di qualche difficoltà, con il ritorno di Calzona all'ombra del Vesuvio sta tornando a sfornare prestazioni convincenti. Il contratto che lega il kosovaro al Napoli scadrà nel 2027.