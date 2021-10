Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss del momento in casa azzurra: "Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all'inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene".



SU SPALLETTI - "Siamo più uniti rispetto allo scorso anno. Il suo lavoro è importante e noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte, siamo tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo".



SUL GOL ALLA FIORENTINA - "Abbiamo studiato il Borussia Dortmund, lo abbiamo visto in video e provato direttamente in campo il pomeriggio della partita".



SU KOULIBALY - "E' un uomo bravissimo e un giocatore forte, è a Napoli da anni. Per me è un privilegio giocate con lui".



SULLO SCUDETTO - "Tutte le gare sono difficili e ora si riparte dopo la sosta. Siamo tutti pronti a dare il massimo. Il passato è passato e non si può cambiare".