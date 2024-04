Napoli, Rrahmani squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

Lo sgambetto che ha causato il rigore per il Frosinone poi parato da Meret è costato caro al difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani: il numero 13, diffidato, dovrà saltare per squalifica la prossima gara, che vedrà gli uomini di Ciccio Calzona impegnati in casa dell'Empoli sabato 20 aprile alle 18.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Dato che il brasiliano Natan è sceso nelle gerarchie con l'arrivo del nuovo allenatore, ci si può attendere il rientro tra i titolari di Juan Jesus, indisponibile col Frosinone, a fianco del norvegese Ostigard.