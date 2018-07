Il Napoli è vicino a Youssouf Sabaly, esterno del Bordeaux, così come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il giocatore è ben disposto e la trattativa è già impostata dai due club sulla base di circa 15 milioni. Il Napoli chiede uno sconto per via di un problema al legamento collaterale del ginocchio (superabile in breve), che non gli ha impedito di giocare il Mondiale, a fianco di Koulibaly. Sempre viva la pista che porta al colombiano Santiago Arias, 26enne del PSVEindhoven, mentre sullo sfondo rimane Jeremy Toljan, 23enne tedesco del Borussia Dortmund"