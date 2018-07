Secondo quanto riferito dall'Equipe il Bordeaux avrebbe autorizzato il Napoli a trattare con Youssouf Sabaly. Il terzino ivoriano volerà nelle prossime ore in Italia dove proseguirà la trattativa con il Napoli ed effettuerà le visite mediche a Villa Stuart per chiarire la sua condizione fisica. Per il cartellino gli azzurri hanno trovato un accordo con i girondini per circa 15 milioni di euro.