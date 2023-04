Il Napoli ospita la Salernitana al Maradona nella 32esima giornata di Serie A. In attesa del risultato del lunch match Inter-Lazio.



La Salernitana arriva a Napoli con 33 punti e con un filotto di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Paulo Sousa e i suoi cercano altri punti per continuare il loro percorso verso una salvezza tranquilla.



Per quanto riguarda i precedenti di Napoli-Salernitana, quelli disputati in casa del Napoli in tutte le competizioni nazionali (Serie A, Serie B e Coppa Italia) sono 13, con un bilancio di 9 vittorie per i padroni di casa e 4 pareggi. L'ultima sfida, giocata il 23 gennaio del 2022, terminò 4-1 per il Napoli, con i gol di Juan Jesus, Bonazzoli (S), Mertens, Rrahmani e Insigne. Il precedente più antico risale al 23 dicembre del 1945, in Serie A: 1-0 per il Napoli (gol di Verrina). L'ultimo dei quattro pareggi conquistati dalla Salernitana in casa del Napoli è lo 0-0 del 9 novembre 2003 in Serie B, ma si giocò a Campobasso. L'ultimo pareggio a Napoli è l'1-1 del 25 agosto 2002, in Coppa Italia. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Marcenaro, con Di Martino al Var.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.



SALERNITANA: