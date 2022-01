Il Napoli affronterà la Salernitana nella 23a giornata di Serie A, appuntamento alle 15 di domenica 23 gennaio. Grazie al successo contro il Bologna nell'ultimo turno, gli azzurri di Spalletti hanno sfruttato il passo falso del Milan per portarsi a -2 dai rossoneri secondi in classifica; la squadra di Colantuono, invece, è ancora alle prese con i tanti casi Covid e si è vista assegnare un punto di penalità assieme alla sconfitta a tavolino contro l'Udinese.



Pochi dubbi per Spalletti, il suo Napoli deve fare i conti con le assenze tra Coppa d'Africa (Koulibaly, Anguissa) e infortuni (Ospina, Insigne): scelte quasi obbligate, i due ballottaggi riguardano Elmas-Politano e Mertens-Osimhen. Pochissime invece le alternative per la Salernitana, Colantuono non avrà a disposizione neanche lo squlificato Ranieri e punterà sulla coppia Gondo-Bonazzoli in attacco.



23/1 Napoli-Salernitana h.15 - DAZN



PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens.



Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli.