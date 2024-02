Napoli, salta Ostigard al Genoa: il retroscena con la richiesta di De Laurentiis

In un mercato tanto movimentato del Napoli ci è finito dentro anche Leo Ostigard. Il difensore norvegese è stato ad un passo dall'addio, dopo che Mazzarri lo aveva relegato in fondo a tutto nelle sue gerarchie difensive. All'Olimpico contro la Lazio, due giorni fa, a sorpresa il tecnico toscano lo ha lanciato dal primo minuto. La risposta di Ostigard è stata di quelle positive, perché ha disputato una buona gara agendo da braccetto di destra senza mostrare sbavature. Come detto, però, c'è stato il dietrofont della società partenopea. Ripensamenti anche su Nehuen Perez, che sarebbe arrivato al suo posto. Un incrocio di trattative che però è destinato a concludersi con un nulla di fatto e il giocatore attualmente di proprietà del Napoli, salvo sorprese, resterà ancora in azzurro.



RETROSCENA GENOA - Due i club fortemente interessati a Ostigard in questa sessione di mercato. Con l'Udinese c'era l'ipotesi di inserirlo nell'affare Perez. Ancor più forte, però, l'interesse da parte del Genoa e soprattutto dello stesso calciatore, che aveva il desiderio di giocare con continuità e di tornare in Liguria. Saltata l'operazione con i Grifoni, spunta un motivo svelato dal Corriere dello Sport: De Laurentiis aveva chiesto 7 milioni di euro per privarsi di Ostigard, così l'affare è naufragato.