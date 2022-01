Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. Il Napoli, reduce dall'1-1 sul campo della Juventus, deve ancora rinunciare a una lunga lista di giocatori, fra infortuni, Covid e Coppa d'Africa, mentre la Samp di D'Aversa, reduce dalla sconfitta interna contro il Cagliari, deve fare a meno dello squalificato Candreva.





09/01/2022 Domenica 16.30 Napoli-Sampdoria - Dazn



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Domenichini (Spalletti positivo al Covid)



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.