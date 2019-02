L'ultima speranza di tenere viva la corsa scudetto passa dasecondo anticipo del sabato della terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Gli uomini guidati da Carlo Ancelotti, scivolati a -11 dalla Juventus, sono chiamati a riscattare il momento negativo che li ha visti chiudere sullo 0-0 e poi venire eliminati in Coppa Italia nel doppio confronto con il Milan. Quelli diarrivano da un periodo altalenante (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) in campionato, ma vogliono confermare l'ottimo 4-0 rifilato all'Udinese rilanciando la rincorsa a un posto Champions distante ora soltanto 2 punti.Con il successo per 3-0 nella sfida d’andata laha interrotto una striscia di 14 partite senza successi contro il Napoli in Serie A: non vince sia l’andata che il ritorno contro i partenopei nel massimo campionato dalla stagione 1997/98. Ilnon ha trovato il gol nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria: non rimane a secco per due gare consecutive di Serie A contro i liguri dal 1985. Il Napoli è imbattuto da 16 incontri casalinghi in Serie A (13V, 3N), più di ogni altra squadra nella competizione. La Sampdoria ha sia segnato che subito gol in tutte le sue ultime sette trasferte di Serie A (gli incontri hanno visto in media 4.4 gol). L’attaccante del Napoliè a secco di gol da 34 tiri in Serie A, dopo che con i precedenti 26 aveva realizzato sei reti.ha realizzato 16 gol nelle prime 21 giornate di questo campionato, nessun giocatore della Sampdoria ha mai fatto meglio a questo punto della stagione: il record è detenuto dallo stesso Quagliarella (16 centri anche nelle prime 21 partite dei blucerchiati nel 2017/18).