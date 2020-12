. L'attaccante blucerchiato ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Alla mia prima gara al San Paolo in maglia azzurra (30 agosto 2009) contro il Livorno. Come in un flash, ho pensato: 'L'ultimo che ha tirato da qui in porta era un giocatore con i capelli ricci e il dieci sulla schiena'. Ho sempre detto negli anni successivi che avrei barattato i miei undici gol di quella stagione con quella rete da centrocampo. E alla domanda: 'Quanti gol hai fatto a Napoli?', avrei risposto: 'Uno, da centrocampo'. Sarebbe bastato e avanzato"., anche se le emozioni si vivranno tutte sul momento. Per me non può essere una gara come le altre. La maglia numero 10 rappresenta Maradona, il giocatore che non è uguale agli altri in una squadra".In queste settimane ho letto e sentito tante cose su Diego. Ciò che più mi ha affascinato è stato leggere i racconti di chi è stato a contatto con lui e gli ha giocato al fianco. Era un buono, che ti aiutava sempre in campo e fuori. Lascia un vuoto enorme non solo in chi amava il calcio. Già osservando il modo in cui toccava la palla, capisci chi era. Di fronte a uno come lui, io che gioco al calcio, sono un dilettante. Lui era la massima espressione di questo sport"."Mio papà era abbonato al Napoli, registrava tutte le partite in vhs e io da piccolo riguardavo tutti i suoi gol: è una malattia che mi ha trasmesso lui. Ma Maradona, a Napoli, va oltre. Era uno di famiglia: chi l'ha chiamato amico, fratello, padre. Ogni volta in cui lo nomini ti viene in mente quel che ha fatto a Napoli, con l’Argentina e nel mondo"., però a me piace capire cos’era lui in campo e nello spogliatoio. Penso alle immagini di quell’amichevole su un campo infangato (ad Acerra, gennaio 1985), che volle giocare per aiutare un bambino malato, andando contro il volere della società.Un’umiltà pazzesca: se penso che oggi, sono il primo ad ammetterlo, mi lamento se il campo ha una mezza buca, e poi vedo quelle immagini... dovremmo stare zitti per l'eternità".Quell'anno tornammo nelle coppe e fu comunque una stagione positiva. E poi sono felice ed orgoglioso di fare parte di un club come la Sampdoria, per quello che sto facendo e per quanto ha fatto per me"., entrato nella storia e che ha reso orgoglioso tutti gli italiani... Spero che finisca presto".