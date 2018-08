Sempre aperta la questione stadio San Paolo a Napoli. Il Mattino mette in evidenza come Aurelio De Laurentiis, di ritorno da Bari, è andato proprio al San Paolo per vedere lo stato dei lavori e lo scenario non è stato dei migliori: buche nella pista d'atletica, ruspe, montagne di materiale di risulta. Tra circa un mese il Napoli dovrà giocare proprio nel catino di Fuorigrotta contro il Milan ed è per questo che ieri il disappunto del patron azzurro era enorme: sono volate parole grosse con Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli ed il numero uno del club partenopeo ha lasciato l'impianto urlando una sola parola: "Vergognoso!".