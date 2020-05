Nella giornata di ieri lo stadio San Paolo di Napoli ha riaperto per gli allenamenti di atletica sulla pista che circoscrive il terreno di gioco. Il campo è apparso in pessime condizioni, ma secondo Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, non c'è assolutamente di che preoccuparsi. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Manto erboso giallo del San Paolo non è un problema. Tra 10 giorni tornerà ad essere un manto verde perfetto. Nessun rischio per l’eventuale gara in casa degli azzurri dopo il 20 giugno. Tra qualche settimana vedremo l'erba estiva che ridarà il solito look al San Paolo. Tutto sarà pronto per l’eventuale ripresa del campionato".