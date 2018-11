Il Napoli di Sarri è migliore di quello di Ancelotti. Questione di numeri, che nel calcio valgono fino a un certo punto, ma che più delle volte sono motivo di riflessione. Per fare un bilancio completo bisogna attendere la fine della stagione, ma se ci fermiamo ai primi due mesi e mezzo di stagione l'attuale guida del Chelsea ha fatto più punti rispetto all'attuale allenatore del Napoli e ha portato più gente allo stadio. L'attenta analisi è di Repubblica, la quale sottolinea come l'ultima versione azzurra di Sarri aveva conquistato 28 punti nelle prime 10 giornate, sei in più del primo Napoli ancelottiano.



MAGIA SARRI - Il secondo posto in classifica e gli exploit contro Liverpool e Paris Saint-Germain in Champions League per ovvie ragioni non possono non soddisfare i tifosi, i quali sono felici di avere una guida che ha ridato credibilità internazionale alla piazza e ha costruito una squadra consapevole dei propri mezzi, che proverà a lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto, ma nonostante i risultati positivi dalle parti del San Paolo non si respira più quell'atmosfera magica che c'era durante l'era del Comandante. Senza gli abbonamenti stagionali sono 28729 gli spettatori di media al San Paolo, nei tre anni di Sarri furono rispettivamente 38.700, 36.600 e 43 000. Insomma c'era passione, quella che manca in queste prime settimane.