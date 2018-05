Attesa e ottimismo, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne in merito al futuro di Maurizio Sarri. I rapporti con Aurelio De Laurentiis si sono rasserenati, ma il presidente attende una risposta definitiva, quella che aspettano da tempo tutti i tifosi. Lo stesso Sarri però è in attesa di sapere se c'è un club che ha deciso di pagare la clausola da 8 milioni di euro. Il Chelsea è disposto a portare a termine questa onerosa operazione (tenendo conto anche della penale dovuta a Conte in caso di esonero), ma - si legge - oggi si gioca la finale di FA Cup e una vittoria farebbe protendere per la conferma in panchina dell’ex Ct. Sullo sfondo anche lo Zenit che ha formulato un'offerta faraonico di 8-9 milioni di euro a stagione. Cifre che impongono riflessioni.