Il Mattino svela un retroscena su Sarri: "Piange Sarri nello spogliatoio a fine partita, quando resta con i suoi giocatori. Ha quasi i singhiozzi. È emozionato, ma anche arrabbiato. Ha superato i 90 punti, ma non ha vinto lo scudetto. «Perdenti di successo», ripete a tutti. Con lui i suoi fedelissimi. È commosso, è il suo modo per scaricare la tensione di questa stagione disputata tutto d'un fiato. «Ha ragione De Laurentiis a dire che il tempo è scaduto... Ma spero che adesso ci siano i supplementari, almeno uno o due giorni in più. In un anno cosa sono?». Un modo per svelare, alla sua maniera, che De Laurentiis e Sarri hanno fissato un altro appuntamento, stavolta alla Filmauro. Probabilmente già domani oppure mercoledì".