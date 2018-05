Secondo quanto riportato dai quotidiani locali a Napoli il club partenopeo è pronto a dire addio a Maurizio Sarri. Nella mattinata di oggi l'allenatore ha incontrato lo Zenit e in serata i dirigenti azzurri hanno incontrato Ancelotti per sostituirlo.



Un segnale che l'avvicendamento in panchina sia prossimo è dato dal fatto che Sarri oggi ha cominciato a liberare il suo ufficio a Castel Volturno e domani dovrebbe tornare in sede per chiudere il suo rapporto con il Napoli.