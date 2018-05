Il futuro a Napoli è più incerto che mai e mentre Aurelio De Laurentiis attende una risposta, in quota Maurizio Sarri è sempre più vicino al Chelsea. L'allenatore degli azzurri non ha sciolto le riserve sulla prossima stagione, ma per la stampa inglese il suo arrivo a Londra è imminente, così come per i quotisti: sul tabellone Snai, i Blues sono la prima scelta sulla squadra che allenerà la prossima stagione, mentre la conferma al Napoli si gioca a 4,00. Anche lo Zenit, che ha appena salutato Roberto Mancini, si è fatto avanti per il tecnico partenopeo, ma per i russi l'offerta sale a 5,00. In lista figura anche il Monaco a 6,00, così come il Tottenham, a 15,00; decisamente più difficile il sì a una squadra della MLS statunitense o del campionato cinese, entrambe a 66,00.