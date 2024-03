Napoli, Sarri valuta il clamoroso ritorno: può dire addio alla Lazio

La questione allenatore in casa Napoli è tra gli argomenti più discussi negli ultimi mesi. Ne sono passati ben tre sulla panchina azzurra per il dopo Spalletti, essendo stati esonerati sia Garcia che Mazzarri prima dell'arrivo di Francesco Calzona. Quest'ultimo ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al termine della stagione corrente. E si pensa inevitabilmente a chi sarà il prossimo tecnico del Napoli.



C'È SARRI - Tra i tanti nomi ecco che potrebbe nascere l'idea di un importante ritorno. Si tratta di Maurizio Sarri, che oggi è alla Lazio ma a fine stagione potrebbe arrivare il momento dei saluti. Come riporta Il Messaggero su di lui ci sarebbe proprio il Napoli di De Laurentiis: Sarri potrebbe valutare l'idea di un ritorno, pensando di aver lasciato a metà il percorso partenopeo.